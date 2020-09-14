NI рассказал, почему США не готовы к глобальной битве за Арктику

Несмотря на то, что соперничество с Россией и Китаем является частью арктической стратегии Соединенных Штатов Америки, США к этому соперничеству не готовы.

Об этом пишет американское издание The National Interest, отмечая, что флот Соединенных Штатов насчитывает всего два ледокола, в то время как у России их уже 40 штук, а к 2035 году станет еще на 13 атомных ледоколов больше.

«Интересы США включают в себя сохранение гибкости для проекции глобальной мощи, в том числе путем обеспечения свободы судоходства и полетов; и ограничение способности Китая и России использовать регион в качестве коридора для конкуренции, которая продвигает их стратегические цели через злонамеренное или принудительное поведение», — цитирует издание выдержку из доклада Пентагона Конгрессу по арктической стратегии за июнь 2019 года.

При этом автор материала – журналист Майкл Лайонс – отмечает, что американские политики часто игнорируют Арктику, забывая о том, что это ключевой регион в глобальной политике, особенно сейчас, когда, благодаря климатическим изменениям, в Арктике появляются все новые экономические возможности и крупные мировые державы все яснее выражают свое намерение доминировать в этом регионе. Вашингтон же, к своему несчастью, подчеркивает автор. Сильно отстал от других заинтересованных в этом стран.

К настоящему моменту береговая охрана США располагает всего двумя старыми ледоколами, говорится в материале. Правда, у Китая пока тоже только два ледокола, зато у России, их не менее сорока, российские власти продолжают выделять средства на развитие ледокольного флота.

Но количество ледоколов – это не единственный показатель для оценки стратегической конкурентоспособности страны в Арктике, отмечает Лайонс.

Американская глобальная стратегия в последнее время становится все более неустойчивой и неуправляемой. По мнению американских политиков, значение Ближнего Востока снижается, и теперь навязчивой идеей для них стал быстрый экономический рост Китая, которому необходимо помешать.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы пыталась сдерживать рост Китая исключительно экономическими средствами, но нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и его соперник по скорым президентским выборам Джо Байден открыто соревнуются в том, кто займет по отношению к Пекину более жесткую позицию.

Однако уже сейчас очевидно, что Китай станет сложной и многогранной проблемой для многих поколений американских политиков, - пишет Лайонс.

«Стремительный взлет Китая продолжался почти бесконтрольно, и даже основополагающие принципы глобальной стратегии США не сработали. Холодная война уже началась, и Вашингтон слишком долго купался в тепле», — подчеркивает автор материала.

Еще одним поводом для серьезного беспокойства Вашингтона является российско-китайское сотрудничество. Например, в 2018 году Москва и Пектин запустили совместный проект по строительству ледового танкера, предназначенного для перевозки СПГ (сжиженного природного газа).

Для США необходимость противодействовать России в Арктике уже представляла собой достаточной широкий спектр проблем, но перспектива того, что вызов Америке кинут сотрудничающие друг с другом Россия и Китай, это «ночной кошмар и техно-триллер», к которому Америка на данном этапе совершенно не готова, считает автор материала.

Арктика, по его словам, представляет собой не просто потенциальный путь, на котором великие державы будут конкурировать друг с другом, это богатейшие залежи природных ископаемых, к началу наступления на которые Америка уже опоздала.

«Эта игра уже началась, и американские политики отстают от своих коллег. Геологическая служба США подсчитала, что Арктика обладает значительным природным богатством: здесь скрыто около девяноста миллиардов баррелей нефти, что составляет порядка 13% мировых запасов и около трети природного газа Земли, — подчеркнул Лайонс. — Началась спешка, однако Соединенные Штаты в настоящее время не в состоянии возглавить и это наступление».

Сейчас, по его словам, Америке необходимо тщательно подготовиться к тому, чтобы защищать свои интересы в Арктике, чтобы помешать России и Китаю создать свои правила игры в данном регионе и диктовать их всем остальным. Одних только разведки и отчетов береговой охраны недостаточно. Необходимо осознать, что если Россия и Китай объединят свои силы для проведения совместных арктических мероприятий, расклад сил будет не в пользу США.

И хотя Конгресс США уже запланировал на ближайшие годы строительство шести ледокольных судов, даже если эти суда будут построены в кратчайшие сроки, восемь американских ледоколов будут противостоять в Арктике примерно 42 российским и китайским ледоколам, напоминает журналист, то есть добиться баланса сил все равно не получится.