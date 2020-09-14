Представитель ОП Григорьев подвел итоги единого дня голосования

Глава координационного совета Общественной палаты РФ Максим Григорьев подвел итоги единого дня голосования во время проведения брифинга в ОП.

По словам специалиста, изначально ходил миф о "низкой" явке на голосование. Однако в первый же день стало ясно, что никакого социального напряжения нет, явка на участках очень хорошая. Во многих регионах России было зафиксировано увеличение показателя явки на голосование.

Максим Григорьев подчеркнул, что в 2019 году количество зарегистрированных жалоб было в два раза больше, чем на голосовании в 2020 году. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала только 1050 обращений, когда в том году этот показатель составил 2200 жалоб. В то же время был зафиксирован резкий рост фейков.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее поблагодарила членов комиссий за проделанную работу, пишет телеканал "360".