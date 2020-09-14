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11:30   14 Сентября 2020
Политика

Представитель ОП Григорьев подвел итоги единого дня голосования

Представитель ОП Григорьев подвел итоги единого дня голосования

Глава координационного совета Общественной палаты РФ Максим Григорьев подвел итоги единого дня голосования во время проведения брифинга в ОП.

По словам специалиста, изначально ходил миф о "низкой" явке на голосование. Однако в первый же день стало ясно, что никакого социального напряжения нет, явка на участках очень хорошая. Во многих регионах России было зафиксировано увеличение показателя явки на голосование.

Максим Григорьев подчеркнул, что в 2019 году количество зарегистрированных жалоб было в два раза больше, чем на голосовании в 2020 году. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала только 1050 обращений, когда в том году этот показатель составил 2200 жалоб. В то же время был зафиксирован резкий рост фейков.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее поблагодарила членов комиссий за проделанную работу, пишет телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#голосование #общественная палата #явка #жалобы

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