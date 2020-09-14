Глава ФЗНЦ Малькевич поздравил Шугалея с избранием в госсовет Коми

Российский социолог Максим Шугалей прошел в госсовет Республики Коми по итогам выборов от партии "Родина". Победу ученого прокомментировал в своем Telegram-канале глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Максим Шугалей стал депутатом регионального парламента Республики Коми, написал Александр Малькевич.

"Такого никогда не было в современной, новейшей политической истории России – чтобы захваченный террористами (и до сих пор находящийся в плену) человек победил на выборах", - подчеркнул Малькевич.

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в Триполи в мае прошлого года. С тех пор россиян удерживают в неофициальной тюрьме "Митига, расположенной недалеко от ливийской столицы.

Президент ФЗНЦ добавил, что итоги голосования оказались для партии "Родина" очень успешными. В партии уверены, что заочное участие Максима Шугалея в выборах поспособствует скорейшему возвращению ученого на родину.