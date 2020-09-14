Чего ждать от нового премьера Японии по вопросу с Курилами

Избрание действующего генерального секретаря кабинета министров Японии 71-летнего Есихидэ Суги новым премьер-министром островного государства не повлияет на диалог Токио с Москвой. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел Руководитель центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Я думаю, что не изменятся [отношения РФ и Японии], потому что Суга — это ставленник Абэ, уходящего премьер-министра. Был его ближайшим сподвижником, его рупором, правой рукой и на практике реализовывал все направления во внутренней и внешней политике, которые проводил Абэ», — сказал востоковед.

Голосование по кандидатуре нового главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) состоялось в понедельник в Токио на партийном съезде. Кандидатуру Суги поддержали 377 из 394 депутатов ЛДП, а также 89 из 141 члена партии от 47 японских префектур.

16 сентября Есихидэ Сугу утвердят на посту премьер-министра. Предыдущий глава правительства — 65-летний Синдзо Абэ — в конце августа объявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.

Согласно партийному уставу, Суга будет занимать пост председателя ЛДП до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. Затем пройдут новые выборы главы партии — уже на стандартный трехлетний срок.

В ходе своей последней пресс-конференции Синдзо Абэ несколько раз с сожалением отметил, что почти за восемь лет непрерывного правления не выполнил ряд задач, среди которых: проблема похищенных спецслужбами КНДР японцев, вопрос мирного договора с РФ и изменение конституции страны.

Новый глава японского правительства Есихидэ Суга продолжит решать внешнеполитический вопрос между Токио и Москвой, касающийся мирного договора, считает востоковед Валерий Кистанов. Поскольку принадлежность Курильских островов волновала и волнует японцев.

«И на российском направлении никаких изменений ждать не стоит. Кардинальных перемен не будет. Основной курс Японии останется неизменным. Как говорил Абэ, с Россией надо заключать мирный договор. Для этого решить территориальную проблему, а под этим подразумевается какие-то уступки со стороны России по поводу японских требований, а требуют они четыре южно-курильских острова, называя их своими северными территориями», — подытожил эксперт.

Синдзо Абэ в конце августа заявил, что хочет уйти в отставку в связи с обострением язвенного колита. Он сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии «Комэйто», что не будет назначать временно исполняющего обязанности премьера, а останется на посту до тех пор, пока не выберут кандидата на замену.

Есихидэ Суга неизменно занимал должность генерального секретаря кабинета министров с 2012 года, когда премьером стал Абэ.

В народе Суга получил прозвище «дядюшка Рэйва» после того, как на пресс-конференции за месяц до вступления на престол нового императора Нарухито, показал табличку с двумя иероглифами «Рэйва» («Прекрасная гармония»). Таким образом обозначил название для времени правления нового императора.

После окончания Второй мировой войны между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор. Япония претендует на четыре острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи. Токио ссылается на двусторонний трактат о торговле и границах от 1855 года. Москва настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор без всяких дополнительных условий.