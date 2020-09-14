Чего ждать от нового премьера Японии по вопросу с Курилами
Избрание действующего генерального секретаря кабинета министров Японии 71-летнего Есихидэ Суги новым премьер-министром островного государства не повлияет на диалог Токио с Москвой. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел Руководитель центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
«Я думаю, что не изменятся [отношения РФ и Японии], потому что Суга — это ставленник Абэ, уходящего премьер-министра. Был его ближайшим сподвижником, его рупором, правой рукой и на практике реализовывал все направления во внутренней и внешней политике, которые проводил Абэ», — сказал востоковед.
Голосование по кандидатуре нового главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) состоялось в понедельник в Токио на партийном съезде. Кандидатуру Суги поддержали 377 из 394 депутатов ЛДП, а также 89 из 141 члена партии от 47 японских префектур.
16 сентября Есихидэ Сугу утвердят на посту премьер-министра. Предыдущий глава правительства — 65-летний Синдзо Абэ — в конце августа объявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.
Согласно партийному уставу, Суга будет занимать пост председателя ЛДП до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. Затем пройдут новые выборы главы партии — уже на стандартный трехлетний срок.
【#速報】菅義偉 新総裁、決定#自民党総裁選 #総裁選 #総裁選2020 pic.twitter.com/HyQVEx2ZfT— 自民党広報 (@jimin_koho) September 14, 2020
В ходе своей последней пресс-конференции Синдзо Абэ несколько раз с сожалением отметил, что почти за восемь лет непрерывного правления не выполнил ряд задач, среди которых: проблема похищенных спецслужбами КНДР японцев, вопрос мирного договора с РФ и изменение конституции страны.
Новый глава японского правительства Есихидэ Суга продолжит решать внешнеполитический вопрос между Токио и Москвой, касающийся мирного договора, считает востоковед Валерий Кистанов. Поскольку принадлежность Курильских островов волновала и волнует японцев.
«И на российском направлении никаких изменений ждать не стоит. Кардинальных перемен не будет. Основной курс Японии останется неизменным. Как говорил Абэ, с Россией надо заключать мирный договор. Для этого решить территориальную проблему, а под этим подразумевается какие-то уступки со стороны России по поводу японских требований, а требуют они четыре южно-курильских острова, называя их своими северными территориями», — подытожил эксперт.
安倍晋三前総裁へ菅義偉新総裁からサプライズの花束が手渡されました。安倍前総裁、今まで本当にお疲れ様でした????????????#安倍晋三 #自民党総裁選 #総裁選 #総裁選2020 pic.twitter.com/9maCG8r2X2— 自民党広報 (@jimin_koho) September 14, 2020
Синдзо Абэ в конце августа заявил, что хочет уйти в отставку в связи с обострением язвенного колита. Он сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии «Комэйто», что не будет назначать временно исполняющего обязанности премьера, а останется на посту до тех пор, пока не выберут кандидата на замену.
Есихидэ Суга неизменно занимал должность генерального секретаря кабинета министров с 2012 года, когда премьером стал Абэ.
В народе Суга получил прозвище «дядюшка Рэйва» после того, как на пресс-конференции за месяц до вступления на престол нового императора Нарухито, показал табличку с двумя иероглифами «Рэйва» («Прекрасная гармония»). Таким образом обозначил название для времени правления нового императора.
令和大叔菅義偉成為日本新首相???? pic.twitter.com/YeylU0GjcS— 芝麻街梅雨 (@BTSesame) September 14, 2020
После окончания Второй мировой войны между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор. Япония претендует на четыре острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи. Токио ссылается на двусторонний трактат о торговле и границах от 1855 года. Москва настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.
В 2018 году на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор без всяких дополнительных условий.