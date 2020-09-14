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11:19   14 Сентября 2020
Политика

Действующий глава Татарстана лидирует на выборах в регионе

Действующий глава Татарстана лидирует на выборах в регионе

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы региона с результатом 83,39% голосов избирателей. Об этом сообщил ЦИК РФ по итогам обработки 97,93% протоколов.

Голосование на выборах главы Татарстана проходило с 11 по 13 сентября. Также жители республики выбирали депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы России и дополнительных выборах депутата Госсовета региона, пишет РИА Новости.

Как сообщили в ЦИК, конкуренты Минниханова — Михеев, Валиеев, Коробченко и Сурчилов — набрали по 4,87%, 4,62%, 3,59% и 2,82% соответственно.

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Автор: Василий Пименов
#минниханов #Единый день голосования — 2020 #госсовет татарстана

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