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11:19   14 Сентября 2020
Общество

Представитель ВОЗ прогнозирует рост смертности с коронавирусом в Европе

Представитель ВОЗ прогнозирует рост смертности с коронавирусом в Европе

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в октябре и ноябре в европейских странах возможен рост смертности людей, инфицированных коронавирусной инфекцией.

Увеличение смертности он связывает со второй волной COVID-19. Сейчас в Европе наблюдается вспышка новых случаев коронавируса. Об этом Клюге рассказал агентству Agence France-Presse. Он уверен, что обстановка в европейских странах за последнее время серьезно осложнилась.

Общее количество людей с положительным результатом тестирования в мире достигло 28,7 млн человек, более 920 тысяч умерли. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#европа #воз #коронавирус

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