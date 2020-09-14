Путин встретится с Лукашенко "один на один"

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александр Лукашенко пройдут в Сочи в формате "один на один". Об этом в понедельник сообщили СМИ.

Предполагается, что главы стран рассмотрят перспективы развития сотрудничества государств в различных сферах, а также тему союзных отношений.

Это первая зарубежная поездка Александра Лукашенко после президентских выборов, прошедших 9 августа. Встрече президентом РФ и Белоруссии предшествовала подготовка.