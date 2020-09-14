Эксперты оценили возможность получения водительских прав в России с 16 лет

Правила дорожного движения (ПДД) в России вскоре могут подвергнуться серьезным изменениям: депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил разрешить управлять легковым автомобилем с 16 лет, а в Минтрансе подготовил целый ряд поправок в ПДД.

Ведь 16 мне уже

Понижение возрастного порога для управления автомобилем Власов объяснил тем, что молодежь в этом возрасте уже вовсю работает и живет отдельно от родителей, иногда и в другом городе. Соответствующее письмо депутат от ЛДПР отправил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — пишет Власов.

Автор инициативы уверен, что возможность управлять автомобилем с 16 лет позволит вовлечь в «экономические процессы» больше молодых людей. Они будут стремиться вступить во взрослую жизнь, чтобы пользоваться личным транспортом.

Права 16-летних на управление легковым автомобилем обсуждаются не впервые. Ранее в МВД предлагали разрешить несовершеннолетним молодым людям, успешно сдавшим экзамен в Госавтоинспекции, водить машину в сопровождении «опытного водителя». Сейчас это делать нельзя: за руль разрешается сесть только с 18 лет, даже если ты на отлично сдал выпускные экзамены в автошколе.

Мнения опытных автоэкспертов в этом вопросе разошлись: независимый специалист Дмитрий Попов заверил, что 16-летним необходимо разрешить пользоваться автомобилем наравне с другими. На Западе, к примеру, такая практика давно используется.

«Если брать во внимание опыт США [там разрешено управлением транспортным средством лицам от 16 лет – прим. ред.], то я согласен с предложением депутата Власова. Моя собственная дочь с 15 лет гоняла на автодроме, который является имитацией города. И сейчас шикарно управляет автомобилем, с нетерпением ожидая, когда можно будет официально сесть за руль. Отличие ребенка от взрослого в этом плане только в том, что у него мало опыта и социальной ответственности. Но это поправимо», — заявил Попов.

Его коллега Роман Гуляев, автоэксперт и владелец консалтинговой компании GGForce, напротив, уверен в том, что не всякий опыт Запада стоит перенимать, а предложение Василия Власова может угрожать безопасности дорожного движения.

«К понижению возрастной планки для водителей отношусь плохо. Есть установленный ПДД возраст совершеннолетия, и именно в 18 лет нужно давать людям возможность управлять автомобилем. Раньше этого делать не стоит, потому что это небезопасно, в первую очередь, для окружающих. Опыт США здесь роли не играет, он очень разнообразный. В некоторых штатах можно водить и с более раннего возраста. Это не значит, что все эти установки нужно проецировать на Россию», — уверен Гуляев.

Действительно, в американских штатах Арканзас, Южная и Северная Дакота, Аляска, Висконсин, Айова, Канзас и Вайоминг можно управлять машиной по достижении 14 лет. Таких новичков дорожного движения в США называют «временными водителями». Они могут передвигаться на автомобиле только в дневное время суток и с небольшим количеством пассажиров.

Перекройка ПДД

От обсуждаемых инициатив Госдумы перейдем к более реальным преобразованиям. Министерство транспорта РФ подготовило целый ряд поправок в ПДД, с которыми в ближайшее время придется ознакомиться всем автомобилистам. Главное отличие от предыдущих версий – это появление нового статуса участника дорожного движения.

Если раньше человек, который едет по тротуару на самокате, приравнивался к пешеходам, то после поправок Минтранса он превратится в «пользователем СИМ». СИМ – это средство индивидуальной мобильности, к которым будут относить самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, роликовые коньки, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другие аналогичные средства передвижения.

Для пользователей СИМ будут введены новые знаки, запрещающие проезд в определенных местах. Детям до 7 лет можно будет кататься на таких «средствах индивидуальной мобильности» только в сопровождении взрослых. Совершеннолетним запретят использовать СИМ в нетрезвом виде.

Гуляев оценил такие изменения в ПДД положительно:

«Такая конкретика в ПДД нужна, в этом я уверен. То, что иногда вытворяют такие любители самокатов и гироскутеров на дорогах, не поддается описанию, в плохом смысле. С этим нужно бороться и вводить ограничения. Они создают аварийно-опасные ситуации, потому что не соображают, что управляют все же транспортным средством».

Независимого автоэксперта Дмитрия Попова смутила неясная формулировка СИМ. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он обратил внимание, что таким образом Минтранс нечеткостью определений «раскидывает вокруг себя грабли».

«Необходимо оперировать техническими характеристиками и конструктивными особенностями транспортных средств, а не названиями и желаниями. То есть, это скорость, мощность двигателя, расположение колес, размещение водителя и способ управления. Только в этом случае вы не будете наступать на эти грабли. А пока что получается, что роликовые коньки и самокат – это одинаковые вещи», — посетовал специалист.

Помимо вышеуказанных изменений, поправки Минтранса касаются парковочных мест, а также движения автобусов по городским улицам и за пределами населенного пункта. В ведомстве также предложили понизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75 до 70 процентов.

Отметим, что проект поправок не является окончательным. В дальнейшем ведомство может руководствоваться замечаниями рабочей группы по безопасности движения. Дату вступления изменений в силу в министерстве не обозначили.