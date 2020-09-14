В Общественной палате разоблачили порядка 3 тыс. фейков о голосовании

Рабочая группа Общественной палаты РФ обнаружила в Сети около 3 тыс. недостоверных сообщений о едином дне голосования. Порядка ста из них — серьезные провокации, рассказал первый зампред Координационного совета ОП РФ Александр Малькевич.

В Общественной палате России разоблачили порядка 3 тыс. фейков о голосовании, сто из которых оценили как серьезную провокацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова первого зампредседателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича.

"Мы выявили порядка трех тысяч фейков за неполные две недели мониторинга, при этом порядка ста из них — это очень серьезные провокации", — заявил он.

Накануне, 13 сентября, в 83 субъектах страны прошел единый день голосования. Выборы продлились три дня — с 11 по 13 сентября. Первые два дня россияне могли проголосовать досрочно по решению ЦИК. В ходе голосования прошло более 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней, пишет РИА Новости.