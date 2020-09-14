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10:50   14 Сентября 2020
Политика

Дрозденко набрал большинство голосов на выборах главы Ленобласти

Дрозденко набрал большинство голосов на выборах главы Ленобласти

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набрал большинство голосов на выборах главы региона — 83,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

Отмечается, что явка на выборы составила 51,52% (701 167 человек).

"Результаты голосования распределились следующим образом: Александр Дрозденко — 83,61%, Андрей Лебедев — 7,30%, Александр Перминов — 4,57%, Александр Габитов — 3,06%", — цитирует пресс-службу ТАСС.

Предварительное голосование на выборах глав регионов РФ стартовало 11 сентября. В воскресенье, 13 сентября, состоялся единый день голосования.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #ленинградская область #Единый день голосования - 2020

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