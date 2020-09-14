Дрозденко набрал большинство голосов на выборах главы Ленобласти

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набрал большинство голосов на выборах главы региона — 83,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

Отмечается, что явка на выборы составила 51,52% (701 167 человек).

"Результаты голосования распределились следующим образом: Александр Дрозденко — 83,61%, Андрей Лебедев — 7,30%, Александр Перминов — 4,57%, Александр Габитов — 3,06%", — цитирует пресс-службу ТАСС.

Предварительное голосование на выборах глав регионов РФ стартовало 11 сентября. В воскресенье, 13 сентября, состоялся единый день голосования.