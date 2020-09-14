Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:42   14 Сентября 2020
Армия

Российские вертолеты проверили оккупированные США территории Сирии

Российские вертолеты проверили оккупированные США территории Сирии

Бронетехника Вооруженных сил Российской Федерации, которую прикрывают с воздуха вертолеты, контролирует ситуацию в зоне соприкосновения с американскими силами в северо-восточной части Сирии.

Колонна российских военнослужащих проследовала вдоль десятикилометровой зоны в сторону Айн-Джисер и в обратном направлении, передает "Русская Весна".

Российские военные во время патрулирования обследовали десять населенных пунктов. Также была проведена проверка двух пунктов сил международной коалиции во главе с США, которые находятся на территории Сирийской Арабской Республики нелегально.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #сирия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...