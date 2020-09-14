Зампредседателя комитета по культуре Петербурга стал сын главы Эрмитажа

Первым зампредом комитета по культуре Санкт-Петербурга назначен Борис Пиотровский. Документ подписан руководителем комитета. Решение вступает в силу с 14 сентября.

Должность заместителя председателя комитета по культуре занял сын директора Государственного музея "Эрмитаж" Борис Михайлович Пиотровский. Подтверждающий назначение документ был подписан главой органа Константином Сухенко и вступил в силу с 14 сентября.

Решение о премиях коллективам государственных учреждений было принято в ходе рабочего совещания в правительстве Санкт-Петербурга. Его поддержал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он сообщил об этом в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".