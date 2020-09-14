Российский социолог Шугалей избран депутатом Госсовета Коми

Похищенный боевиками в Ливии российский социолог Максим Шугалей получил депутатский мандат на выборах в Госсовет Республики Коми, пишут СМИ.

Шугалей возглавил на выборах список от партии "Родина", руководство которой уверено в том, что заочное выдвижение удерживаемого до сих пор террористами ученого на выборы должно поспособствовать его скорейшему освобождению из плена, передает Федеральное агентство новостей.

Предварительный подсчет голосов избирательной комиссией Коми показал, что Максиму Шугалею отдали свое предпочтение 9,75% избирателей, в результате чего он получил мандат и стал депутатом Госсовета республики.

Боевики в Ливии похитили весной прошлого года социолога из России Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Их до сих пор удерживают в плену в неофициальной тюрьме "Митига", не предъявляя никаких обвинений.