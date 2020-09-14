Объемы выдачи ипотеки в России установили новый исторический рекорд

Объем выдачи ипотеки в России увеличился по сравнению с прошлым августом на 59% — до 375 млрд рублей. Таким образом установив новый рекорд за всю историю рынка.

Предыдущий рекорд месячного объема ипотечного кредитования зафиксировали в июле 2020 года — 362 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании "Дом.РФ". Согласно оценкам компании, в августе жителям страны выдали 148 тысяч ипотечных кредитов, что на 38% больше показателя того же месяца 2019 года.

Также за восемь месяцев текущего года в РФ выдали 895 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,2 трлн рублей, пишет РИА Новости. Аналитики прогнозируют до конца года выдачу не менее 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму свыше 3 трлн рублей.