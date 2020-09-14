Судимый актер Долинский посоветовал Ефремову оставаться "хорошим мужиком"

Актер Владимир Долинский, которому доводилось находиться в местах лишения свободы, дал Михаилу Ефремову советы о том, как вести себя в тюрьме.

Ранее отбывавший наказание за валютные махинации актер Владимир Долинский уточнил, что в местах лишения свободы важно не то, что Ефремов — актер, а важно, чтобы он оставался таким, каким он был и каким его знают — "достойным, хорошим мужиком", сообщает РИА Новости.

"Там не имеет значения — актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение", — пояснил Долинский.

Актер отметил, что произошедшее с Ефремовым — ужасное, но "непредумышленное преступление".

ДТП с участием артиста произошло 8 июня в Москве. Ефремов, управляя машиной в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого скончался. Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.