Василий Голубев одержал победу на выборах главы Ростовской области

Действующий руководитель Ростовской области Василий Голубев сумел одержать победу на выборах главы региона. Политик набрал 65,6% голосов избирателей. Об этом проинформировала местная избирательная комиссия.

Согласно полученным данным, Василий Голубев набрал 65,6% голосов и одержал победу на выборах главы региона. Вслед за ним идут представитель от КПРФ Евгений Бессонов и член ЛДПР Петр Пятибратов.

Стоит отметить, что на выборах в 2015 году за руководителя Ростовской области проголосовали 78,21% избирателей.