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10:21   14 Сентября 2020
Политика

Василий Голубев одержал победу на выборах главы Ростовской области

Василий Голубев одержал победу на выборах главы Ростовской области

Действующий руководитель Ростовской области Василий Голубев сумел одержать победу на выборах главы региона. Политик набрал 65,6% голосов избирателей. Об этом проинформировала местная избирательная комиссия.

Согласно полученным данным, Василий Голубев набрал 65,6% голосов и одержал победу на выборах главы региона. Вслед за ним идут представитель от КПРФ Евгений Бессонов и член ЛДПР Петр Пятибратов.

Стоит отметить, что на выборах в 2015 году за руководителя Ростовской области проголосовали 78,21% избирателей.

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Автор: Юлия Яковлева
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