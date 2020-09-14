Требования Роскомнадзора к Facebook поддержали в Евросоюзе

Американская корпорация Facebook подала иск к ирландской Комиссии по защите данных — главного регулятора интернета в Евросоюзе. Ранее комиссия начала расследование дела о передаче данных европейских пользователей Facebook в США. Постановление регулятора может помешать американской корпорации и далее отправлять такую информацию в Штаты.

Facebook призывает мировые регуляторы «принять прагматичный и пропорциональный подход до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое долгосрочное решение». Конфликт с ирландской Комиссией по защите данных — не первый случай неповиновения Facebook требованиям национальных регуляторов.

Роскомнадзор был первым

Еще в 2018 году Роскомназдор направил Facebook требование отчитаться о локализации баз данных российских пользователей. К началу 2020 года корпорация не предоставила никакой информации по этому поводу, и Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook, направив протокол в суд. Компанию оштрафовали на 4 миллиона рублей.

По закону «О персональных данных», принятому в 2015 году, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Из-за невыполнения этого требования в 2016 году в РФ заблокировали LinkedIn. Аналогичная судьба могла постигнуть Facebook и Twitter. Однако в январе 2020 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин назвал более действенной мерой крупные штрафы, ведь блокировки можно обойти без особого труда. Тем не менее, данные российских пользователей Facebook все еще хранятся в США.

Зачем Facebook хранит информацию о россиянах в Штатах?

Глава корпорации Марк Цукерберг регулярно бывает в Конгрессе США и публично отчитывается о работе компании. Кроме того, руководство Facebook сотрудничает с американскими спецслужбами. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал доказательства того, что соцсеть шпионит за пользователями по заказу официальных служб США.

«Facebook — самая полная база данных о людях. Их имена, адреса, места пребывания, семейные связи, отношения и общения друг с другом. Все эти данные накапливаются в Соединенных Штатах и доступны американской разведке», — заявил Ассанж.

Под давлением доказательств это признал и сам Цукерберг, но отказался называть происходящее «шпионажем» за пользователями. По его словам, соцсеть просто предоставляет личные данные людей и их переписки в ответ на запросы властей.

Чем закончится конфликт Facebook с регуляторами?

Соцсеть Facebook — явление интернациональное, корпорация действует не только в США, а на территории многих стран мира. Но подчиняться желает только американским законам. Такая позиция не устраивает ни Россию, ни Евросоюз. Эти противоречия, в конце концов, скажутся на деятельности компании, констатирует глава Ассоциации профессиональных пользователе соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«На сегодняшний день это действительно является проблемой. Каждое локальное законодательство хочет сделать так, чтобы глобальная корпорация подчинялась местным законам. Отсутствие контроля над ней не может устраивать государство. Соцсети работают в разных странах, где есть свое законодательство, и власти этих стран не устраивает отмазка в стиле: «Мы американская корпорация, предъявляйте свои претензии в соответствии с законодательством США», — рассуждает Зыков в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

В отличие от России, Европа пока не будет принимать жестких мер в отношении Facebook, опасаясь излюбленного «аргумента» властей США — санкций.

«Это палка о двух концах. На одном конце — то, что Европа может Facebook оштрафовать и заставить перенести данные своих пользователей, а с другой стороны это может не понравиться американским властям, которые смогут использовать какие-то санкционные методы давления за подобные действия в отношении ЕС. Поэтому это история сложная», — говорит Зыков.

При этом власти США трепетно относятся к хранению данных американских пользователей. Ранее из-за подозрений в «шпионаже» за американцами президент Дональд Трамп угрожал запретить деятельность китайской соцсети TikTok. Однако же Facebook, сотрудничающая со спецслужбами США, аналогично действует в других странах. И факт шпионажа за пользователями, в отличие от ситуации с TikTok, уже доказан.

«Посмотрим, чем закончится история TikTok с властями США. Они не будут продавать соцсеть американским корпорациями [ранее TikTok хотела выкупить компания Microsoft, — прим.ред.], но, как я понимаю, перенесут свои данные на американские серверы Oracle. Если это произойдет, то аналогичные процессы начнутся и в Европе», — рассказал эксперт.

Россия занимает передовые позиции и возглавляет международный сложившийся тренд защиты данных пользователей американских социальных сетей, говорит Зыков. Права российских пользователей надо защищать даже в иностранных юрисдикциях.

«Если Facebook проиграют суд ирландской Комиссии по защите данных, то их заставят под угрозами штрафов перенести данные европейских пользователей в ЕС. Очень надеюсь, что здесь подключится и Россия, пойдет по такому же пути и начнет более активно требовать от Facebook переноса на территорию РФ данных российских пользователей», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о безосновательных блокировках аккаунтов россиян в Facebook и Google. О том, как и с какой целью американские соцсети заблокировали все ресурсы философа Александра Дугина и ряд российских СМИ, читайте в материале «Политики Сегодня».