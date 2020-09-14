"Макдоналдс" до конца года откроет рестораны на Дальнем Востоке

Жителей Владивостока и Хабаровска вскоре порадует открытие ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Сообщается, что заведения откроются уже в декабре этого года.

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" теперь появится на Дальнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. По данным представителей, новые кафе порадуют жителей Владивостока и Хабаровска. Первое заработает в столице Приморского края. Открытие заведений быстрого обслуживания запланировано на декабрь нынешнего года.

Первоначально в регионе создадут более 300 новых рабочих мест, отметили в сети. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта поможет компании реализовать все проекты. На сегодняшний день в 60 регионах страны функционирует более 750 точек сети.