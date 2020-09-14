Роскачество объяснило, как не попасться на СМС-сообщения злоумышленников

Жителям Российской Федерации следует обращать больше внимания на имя отправителя приходящих СМС-сообщений, рассказала специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

Открывать сообщение не стоит в том случае, если оно пришло с неизвестного номера или в строке "Отправитель" указано какое-либо общее название типа Info. Представитель Роскачества сообщила об этом в комментарии агентству "Прайм". Также россиянам не стоит переходить по ссылкам, которые часто рассылают злоумышленники.

"Вирус, полученный в результате перехода по ссылке, может похитить ваши персональные данные и оставить без средств на карте", — объяснила Боровикова.

Любые обезличенные сообщения, в которых присутствуют эмоционально окрашенные обращения к получателю или информация о выигрышах, — это признаки мошенничества. Открывать их не стоит ради своей же безопасности. Подобные письма необходимо не открывать и сразу же удалять.