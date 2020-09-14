Юшков объяснил, какие последствия ждут Литву за выход из энергокольца БРЭЛЛ

Политизированный отказ Литвы от самой выгодной и дешевой для нее энергии, которую она получает от БелАЭС дорого обойдется Вильнюсу, а в итоге страна все равно будет получать атомную энергию, просто с другой станции.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, которое он высказал изданию Baltnews, Литва, выйдя из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия Эстония, Латвия, Литва), будет вынуждена присоединиться к энергосетям Польши.

Об этом Юшков заявил, комментируя высказывание главы литовского энергетика, главы компании Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) Миндаугаса Кейзериса оценил подготовку Литвы к подготовке энергетической реформы, в рамках которой в ближайшие несколько лет страна проведет диверсификацию поставщиков электроэнергии и перестанет взаимодействовать с компанией-монополистом.

«Это дает бизнесу возможность более ответственно работать и в то же время продемонстрирует преимущества конкуренции для качества продуктов и услуг. Конкуренция также является одним из наиболее эффективных средств регулирования цен», — считает Кейзерис. При этом, по его словам, государство сохранит за собой возможность контролировать и работу энергетических компаний, что позволить создать на этом рынке здоровую и прозрачную конкуренцию.

Многие другие европейские страны, добавил глава ESO, уже прошли этот путь и у Литвы есть возможность перенять их опыт, как «хороший», так и «плохой».

Один из таких уроков, который Литва может перенять у своих предшественников по энергетической реформе, это возможность обмениваться контактными данными и информацией о потреблении электроэнергии.

«А у тех, кто не хочет делиться персональной информацией, есть возможность выразить несогласие с дополнительными мерами, — отметил Кейзерис, уточнив, что в этом случае «потребителям придется самим искать независимого поставщика электроэнергии».

Однако, по его словам, открытие данных, это не единственный урок. Который Литва извлекла из опыта других европейских стран. Вильнюс на протяжении нескольких лет вел подготовку к энергетической реформе и надеется, что она пройдет гладко. В заключение глава ESO заявил, что реформа не приведет к росту стоимости электроэнергии для потребителей, но цены все же могут вырасти из-за других «связанных с реформой процессов».

Как отмечает издание Baltnews, в ходе проведения энергетической реформы, помимо отклонений от запланированных процессов и непрогнозируемых рисков, Литва может столкнуться с последствиями выхода из энергокольца БРЭЛЛ, так как энергия с БелАЭС являлась для нее наиболее дешевым и выгодным вариантом.

По словам Игоря Юшкова, Литве после выхода из БРЭЛЛ придется подключиться к электросетям Польши. А если Польша построит когда-нибудь у себя атомную электростанцию, то ее энергия на экспорт в любом случае будет дороже, чем сейчас Литва получает из Белоруссии.

«Белоруссия вполне может поставлять довольно дешевую электроэнергию в Литву, там очень короткое транспортное плечо. Получается, что она почти на границе стоит, поэтому тут такая политизация с этой атомной историей может очень дорого Литве обойтись, и в итоге она все равно получит энергию с атомной станции, просто с другой», — подчеркнул эксперт.

Напомним, согласно плану перехода Литвы на новую систему энергоснабжения, этот растянется с 2020 до 2023 года, однако те жители страны, кто потребляет больше 5 тысяч киловатт-часов в год, обязаны к началу декабря 2020 года определиться с выбором поставщика. После того, наиболее активные потребители сделают свой выбор, выбрать поставщика электроэнергии должны будут те жители, кто потребляет от 1 до 5 тысяч киловатт-часов в год. Этот этап продлится до 10 декабря 2021 года. А те, кто ежегодно потребляет менее одной тысячи киловатт-часов, должны будут выбрать поставщика до 10 декабря 2022 год – в рамках третьего этапа.