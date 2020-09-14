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9:52   14 Сентября 2020
Политика

"Единая Россия" получила более 64% голосов в Заксобрании ЯНАО

"Единая Россия" получила более 64% голосов в Заксобрании ЯНАО

Партия "Единая Россия" получила 64,64% голосов на выборах в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по итогам обработки всех протоколов. Об этом заявили в пресс-службе избирательной комиссии.

"Единая Россия" — более 65% голосов, ЛДПР — около 15%, КПРФ — 8,83%, "Справедливая Россия" — около 6%.

В выборах депутатов парламента региона участвуют более 295 кандидатов, 286 — от семи избирательных объединений. 70% являются представителями парламентских партий. В борьбе за мандаты участвуют и непарламентские партии.

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Автор: Руслан Неглинный
#выборы #янао #единый день голосования

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