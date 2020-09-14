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9:48   14 Сентября 2020
Армия

НАТО приступила к военным учениям по воздушной обороне в Литве

НАТО приступила к военным учениям по воздушной обороне в Литве

Учения по воздушной обороне с участием стран Североатлантического альянса стартовали на полигоне Пабраде в Литве.

Белорусский президент Александр Лукашенко в субботу, 12 сентября, собирал совещание с Советом безопасности, где заявил об отводе войск от западной границы после того, как завершатся учения НАТО в Литве. Он отметил, что нахождение армии без надобности в таком количестве обходится недешево.

Ранее глава республики поручил министерству обороны следить за передвижением американских военных в Польше и Литве и выводить военных на направление их передвижения в случае необходимости.

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Автор: Яна Либерман
#нато #учения #белоруссия #литва

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