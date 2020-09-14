Врио главы Коми Владимир Уйба набрал 73,2% голосов избирателей

Врио руководителя Республики Коми Владимир Уйба набрал 73,2% голосов избирателей региона после обработки 99,3% протоколов. Об этом проинформировал ЦИК России, передает телеканал "Россия-24".

Согласно полученным данным, избирательная комиссия обработала 99,3% протоколов после голосования. Владимир Уйба сумел получить 73,2% голосов избирателей республики.

Стоит отметить, что на территории Российской Федерации 13 сентября прошел единый день голосования. Бывший глава Республики Коми на прошлых выборах в 2016 году сумел набрать 62,17% голосов избирателей.