Подведены предварительные итоги выборов депутатов в Госсовет Коми

Подведены предварительные итоги выборов депутатов в Госсовет Республики Коми VII созыва. Об этом сообщили в региональном избиркоме в понедельник, 14 сентября.

Участие в голосовании по мажоритарной системе приняли 30,10% граждан. По состоянию на 07:00 14 сентября избиркомом было подсчитано 91,91% протоколов.

В выборах по партийным спискам явка составила 30,61%, избирательный комитет подсчитал уже 90,70% протоколов. По предварительным итогам шесть мандатов получает партия "Единая Россия", партиям ЛДПР и КПРФ достается по три мандата. Партия "Родина", Зеленая альтернатива и Справедливая Россия сумели продвинуть только по одному кандидату.

Единый день голосования прошел на территории России 13 сентября 2020 года.