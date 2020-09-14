Михаил Развожаев победил на выборах главы Севастополя

Врио севастопольского губернатора Михаил Развожаев одержал победу на выборах главы города и набрал 85,72% голосов избирателей. Информация стала известна после обработки всех протоколов. Об этом сообщает местная избирательная комиссия.

Согласно полученным данным, Михаил Владимирович Развожаев получил поддержку 135 тыс. 124 жителей региона. В процентном соотношении это 85,72% голосов. Этот результат позволил политику одержать победу на выборах главы Севастополя.

Стоит отметить, что 13 сентября в российском государстве состоялся единый день голосования.