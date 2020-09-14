Цыбульский победил на выборах губернатора Архангельской области

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,65% после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя облизбиркома Андрея Контиевского.

Его ближайший конкурент Ирина Чиркова от "Справедливой России" получила 16,91%. Замыкает тройку Сергей Пивков от ЛДПР — 6,75%, передает СМИ.

Выборы замглавы состоялись в Архангельской области и Ненецком автономном округе. НАО территориально входит в состав региона, поэтому население тоже выбирало главу Приморья. Для победы будущему губернатору требовалось набрать 50% плюс один голос.

Предварительные выборы глав регионов начались 11 сентября. Единый день голосования прошел 13 сентября.