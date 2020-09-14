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9:11   14 Сентября 2020
Общество

Депутат ГД предложил выдавать водительские права с 16 лет в России

Депутат ГД предложил выдавать водительские права с 16 лет в России

Возможность управлять автомобилем с 16 лет позволит молодым людям раньше вовлекаться в экономические процессы и стать более самостоятельными. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов.

Василий Власов направил письмо на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова с просьбой предоставления водительских прав с 16 лет. По его словам, в этом возрасте многие молодые люди уже не живут с родителями, переехали в другой город и работают официально. Об этом пишет RT.

Депутат ГД также просит разрешить проходить обучение на права категории В с 15 лет и шести месяцев. Согласно поправкам в изменения правил экзаменов, учиться на права категории В в России можно с 16 лет.

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Автор: Илья Романович
#права #авто #вождение

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