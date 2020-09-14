Активисты очистили побережье Финского залива в рамках акции "Чистый берег"

Седьмая международная молодежная экологическая акция "Чистый берег" прошла на берегу Финского залива. Активисты собрали более 500 мешков мусора с побережья, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Участие в уборке территории приняли студенты, а также представители учебных организаций и администрации города, волонтеры и просто петербуржцы, которым не все равно на экологическую ситуацию на побережьях залива. Всего в акции приняли участие 500 человек.

Мероприятие было организовано в виде экологического квеста, состоящего из 15 эколого-просветительских станций. Победители получили кубок губернатора Петербурга "Чистый берег" и памятные призы от партнеров.

Председатель комитета по природопользованию Денис Беляев перед началом акции поприветствовал участников от имени губернатора Петербурга Александра Беглова. Он также поблагодарил собравшихся и отметил, что число заинтересованных постоянно растет, передают "Невские новости".