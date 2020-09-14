Исследование показало регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

Жители Республики Алтай, Курганской области и Республики Тыва меньше остальных платят за услуги ЖКХ, наиболее высокие расходы зафиксированы в Камчатском крае, Магаданской области и Москве. Это показывает соответствующее исследование экспертов.

Аналитики выяснили, что на Камчатке за ЖКУ платят более 9 тыс. рублей, в Республике Алтай услуги ЖКХ обходятся менее 2,5 тыс. рублей. Сообщается, что установлена доля расходов среднестатистической семьи на услуги ЖКХ, этот показатель варьируется в диапазоне от 4,9 до 13,7 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным исследованиям, самая высокая доля расходов на услуги ЖКХ составляет 13,7 процента, ее зафиксировали в Республике Коми. В Чукотском автономном округе доля расходов составляет 13,6 процента. В Республике Ингушетия отмечена самая низкая доля расходов за ЖКУ. Всего 4,9 процента.