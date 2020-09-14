Дегтярев прокомментировал прошедшие в Хабаровском крае выборы

Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно и без серьезных нарушений. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Действующий врио главы региона в своем Telegram-канале отметил, что выборы были конкурентными. Он подчеркнул, что настраивал избирком региона на этот лад еще в начале своей работы в крае.

"Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность", — заявил он.

Дегтярев отметил, что будет работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края.

Согласно данным краевого правительства, в единый день голосования в трех районах края выбирали глав. Кроме того, проводились выборы и довыборы депутатов местных заксобраний, а также глав сельских поселений.