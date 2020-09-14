Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:21   14 Сентября 2020
Политика

Турчак доказал лидерство кандидатов от "Единой России"

Турчак доказал лидерство кандидатов от "Единой России"

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия лидирует на уровне заксобраний и дум административных центров.

Кандидаты на позиции высших должностных лиц от "Единой России" одерживают убедительную победу в избирательном цикле 2020 года.

"По данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре", — передает ТАСС слова Турчака.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" говорил, что так называемое "умное голосование" — это попытки консолидировать голоса против единороссов. Оно не доставило кандидатам от партии проблем на нынешних выборах.

"Люди голосуют сердцем и умом. И когда они видят статистов, за которых предлагают отдавать голоса, - конечно, разумный человек свой выбор и свой голос за них никогда не отдаст", — говорил Турчак.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #голосование #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...