СМИ сообщили о проекте Минтранса и ГИБДД по изменениям ПДД

Минтранс РФ и Госавтоинспекция подготовили масштабный проект поправок к ПДД. Предложения предполагают новые правила тонировки и расширение зоны действия знаков.

Документ содержит предложения по расширению зоны действия дорожных знаков "Стоянка запрещена". Парковку на "островках безопасности" предлагается запретить.

Ограничения предлагается ввести на скорость движения пассажирских автобусов. Так, оборудованные ремнями безопасности, исключительно с сидячими местами в салоне, смогут разгоняться максим до 90 км/ч, для остальных предел составит 70 км/ч, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий документ.

Правила тонировки будут брать за стандарт ГОСТ 33997 2016 года. Ветровое стекло должно будет пропускать не менее 70% света, для остальных стекол - не нормируется.