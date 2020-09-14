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7:20   14 Сентября 2020
Политика

Дмитрий Махонин победил на выборах губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин победил на выборах губернатора Пермского края

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные по итогам обработки 100% протоколов в единый день голосования.

Махонин заручился поддержкой 75,69% избирателей и победил на выборах губернатора Пермского края. Махонин был назначен врио главы региона в феврале 2020 года. С 2009-го по 2013 год возглавлял краевое управление Федеральной антимонопольной службы, а с 2013-го по 2020 год - управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

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Автор: Кристина Мокроусова
#губернатор #выборы #махонин

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