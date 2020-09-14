Дмитрий Махонин победил на выборах губернатора Пермского края

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные по итогам обработки 100% протоколов в единый день голосования.

Махонин заручился поддержкой 75,69% избирателей и победил на выборах губернатора Пермского края. Махонин был назначен врио главы региона в феврале 2020 года. С 2009-го по 2013 год возглавлял краевое управление Федеральной антимонопольной службы, а с 2013-го по 2020 год - управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.