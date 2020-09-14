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7:04   14 Сентября 2020
Политика

Дрозденко рассказал об абсолютно честных и открытых выборах в Ленобласти

Дрозденко рассказал об абсолютно честных и открытых выборах в Ленобласти

Выборная кампания в этом году была  абсолютно честной и открытой. Об этом заявил действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дрозденко поблагодарил своих соперников за то, что каждый кандидат продвигал свои идеи и программу, а не пиарился за счет других. Он отметил, что в ходе предвыборной кампании появилась группа лиц не из региона, которая говорила о неправильности проведения и прочем. По его словам, жители региона не стали поддаваться на провокации. Об этом пишет ТАСС.

Глава региона рассказал, что особенностью подготовки к выборам было то, что не велось никаких прямых агитаций с плакатами и рекламой. По его словам, руководство Ленобласти выбрали тактику встреч с жителями региона. Он подчеркнул, что будет продолжена работа с губернатором Петербурга Александром Бегловым по вопросу социально-экономической интеграции двух субъектов РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#выборы #ленобласть #дрозденко

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