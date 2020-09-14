Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев одерживает верх на выборах губернатора города. Об этом свидетельствуют данные голосования по итогам обработки 99% протоколов.

Врио главы Севастополя лидирует на губернаторских выборах. Развожаев получил 86,83% голосов.

Развожаев является выпускником "школы губернаторов" РАНХиГС. Лидирующие позиции врио глав регионов свидетельствуют об эффективности проводимой кадровой политики, отметил в беседе с ТАСС руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.