6:54 14 Сентября 2020Политика
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя
Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев одерживает верх на выборах губернатора города. Об этом свидетельствуют данные голосования по итогам обработки 99% протоколов.
Врио главы Севастополя лидирует на губернаторских выборах. Развожаев получил 86,83% голосов.
Развожаев является выпускником "школы губернаторов" РАНХиГС. Лидирующие позиции врио глав регионов свидетельствуют об эффективности проводимой кадровой политики, отметил в беседе с ТАСС руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.