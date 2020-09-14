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6:54   14 Сентября 2020
Политика

Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя

Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя

Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев одерживает верх на выборах губернатора города. Об этом свидетельствуют данные голосования по итогам обработки 99% протоколов.

Врио главы Севастополя лидирует на губернаторских выборах. Развожаев получил 86,83% голосов.

Развожаев является выпускником "школы губернаторов" РАНХиГС. Лидирующие позиции врио глав регионов свидетельствуют об эффективности проводимой кадровой политики, отметил в беседе с ТАСС руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#губернатор #выборы #севастополь #развожаев

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