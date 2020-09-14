ЦБ разрешит банкам рассматривать претензии клиентов самостоятельно

Претензии клиентов на банки, которые они направляют в ЦБ, будут пересылаться в сам банк, на который поступила жалоба. О новом пилотном проекте рассказали в Банке России.

В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб. Поступившие претензии Центральный банк будет направлять провинившейся кредитной организации для самостоятельного решения проблемы. Об этом сообщает издание "Известия".

Председатель регулятор Эльвира Набиуллина пообещала запустить пилотный проект. Это изменение ускорит рассмотрение претензий и разгрузит ЦБ. Но чтобы от такого нововведения не пострадали клиенты, будут установлены сроки рассмотрения заявок, также копию ответа банка будет получать и сам регулятор.

Провинившиеся банки будут чаще видеть проверяющие органы, а те, кто добросовестно работает с недовольными клиентами и всячески содействует в решении проблем, будут реже сталкиваться с проверками.