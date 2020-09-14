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5:48   14 Сентября 2020
Политика

МВД Белоруссии назвало число задержанных в ходе протестных акций

МВД Белоруссии назвало число задержанных в ходе протестных акций

МВД Белоруссии заявило о проведенных на несанкционированной акции протеста задержаниях, во время которых были арестованы свыше 400 человек.

В ведомстве также прокомментировали информацию о стрельбе. Выстрел пришлось произвести в воздух из помпового ружья, когда около 100 митингующих пытались отбить у силовиков задержанных соратников. Информацию об использовании светошумовых гранат белорусское МВД не подтвердило.

Митинги граждан, несогласных с результатом президентских выборов, проходят в Минске после 9 августа, когда стали известны первые итоги голосования. На выборах победил действующий президент республики Александр Лукашенко, за него проголосовали 80,1% избирателей.

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Автор: Борис Нестеров
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