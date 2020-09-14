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5:15   14 Сентября 2020
Политика

МИД Армении объяснил причины присутствия на Ближнем Востоке

МИД Армении объяснил причины присутствия на Ближнем Востоке

Ближневосточная стратегия Армении направлена на нейтрализацию очевидных угроз, вызванных непрекращающимися конфликтами в регионе. Об этом рассказал советник министра иностранных дел Армении Рубена Карапетяна.

Армения всегда пыталась разрешать конфликты дипломатическим путем. Это касается и конфликта с Азербайджаном и других угроз. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Чиновник считает, что использование Азербайджаном радикальных экстремистов и практикуемый Турцией экспорт террористов в различные регионы представляет угрозу для ближайших стран. Армения неоднократно поднимала этот вопрос в формате двусторонних обсуждений с нашими партнерами.

Региональный визит министра — важный шаг для создания и укрепления внешнеполитических связей с ближневосточным регионом. Рубен Карапетян считает эту новую стратегию Армении особо важным направлением, над которым необходимо работать с особым погружением в детали.

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Автор: Илья Романович
#турция #азербайджан #армения

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