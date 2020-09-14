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4:24   14 Сентября 2020
Политика

КПРФ попыталась подкупить избирателей в Иркутске, но потерпела неудачу

КПРФ попыталась подкупить избирателей в Иркутске, но потерпела неудачу

Предыдущий губернатор Иркутской области Сергей Левченко был представителем КПРФ. После пожаров и наводнения в 2019 году он уволился по собственному желанию. Увольнение, по мнению жителей, было связано с тем, что он не справился с обязанностями.

Партия КПРФ после прошлогоднего провала видимо решила взять реванш. Активный сторонник КПРФ в Сети Всеволод Чистяков (аккаунт скорее всего ненастоящий), опубликовал предложение о работе. За 1500 рублей предлагалось поучаствовать в съемках небольшого видео. Об этом сообщает Life.ru.

Задание было несложным: нужно было зайти на избирательный участок и громко спросить, где можно получить деньги за голос за кандидата Кобзева Игоря Ивановича. Но "диверсия" провалилась — людям, которые согласились сняться в таких видео, так и не заплатили, их кормят завтраками.

Подобный ход может быть рассмотрен в качестве лжесвидетельства о подкупе избирателей. По сути, это подсудное дело. Врио губернатора Иркутской области Кобзев лидирует на выборах. Он набирает около 60 процентов, когда его оппонент от КПРФ Щапов — около 26 процентов.

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Автор: Илья Романович
#кпрф #выборы #иркутская область

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