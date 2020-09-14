Заболеваемость коронавирусом за прошлые сутки поставила рекорд — ВОЗ

Рекордная заболеваемость коронавирусом за сутки зафиксирована в мире. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего за последние сутки в мире было выявлено 307 930 новых случаев заражения коронавирусом. Большая их часть приходится на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысячи) и Бразилию (43,7 тысячи).

Всего за минувшие сутки скончались 5537 пациентов. Большинство летальных исходов приходится на Индию (1114), США (1022) и Бразилию (874).

Согласно данным ВОЗ, за все время было выявлено более 28,6 миллиона случаев заражения COVID-19. Скончались от коронавируса 917,4 тысячи человек.