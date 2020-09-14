Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в некоторых российских регионах. Об этом он рассказал в эфире российского телевидения.

Министр заявил, что небольшое увеличение числа заболевших в ряде субъектов РФ связано с тем, что россияне возвращаются из отпусков. Он заявил, что в целом ситуация с заболеваемостью по стране стабильная.

Мурашко также в эфире телеканала "Россия-1" напомнил, что необходимо соблюдать правила безопасности, а также проводить вакцинацию. Он отметил, что данные меры помогут избежать тяжелых последствий от выявления нескольких инфекций, а также дополнительно защитить организм.