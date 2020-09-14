"Единая Россия" лидирует с большим отрывом на выборах в Воронежскую облдуму

Первые результаты обработки протоколов на выборах в Воронежскую областную думу свидетельствуют о предварительном лидерстве "Единой России". Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Партия "Единая Россия" предварительно набирает 76,87% голосов избирателей, пришедших на выборы. КПРФ (8,19%), ЛДПР (5,82%) и "Справедливая Россия" (3,13%) отстают со значительным отрывом.

Ранее результаты экзитпола, проведенного по заказу одной из партий, показали, что ЕР набирает 58% голосов.