Бородина объяснила, почему мать Тимати виновата в расставании с Решетовой

Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте высказала свое мнение насчет участившихся разводов в мире шоу-бизнеса. Телеведущая также подробно разобрала ситуацию с рэпером Тимати и моделью Анастасией Решетовой.

Подписчицу мучал вопрос, почему звезды шоу-бизнеса массово начали разводиться. Отметим, что в этом году стало известно о расставании певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова, актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, а также актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова.

По словам Бородиной, согласно статистике, количество расторжений брака значительно возросло среди среднестатистических семей. Она также на примере показала, что женщины не боятся остаться без мужчины с ребенком на руках.

"С одной стороны все плохо – люди не пытаются сохранить брак и семью. С другой стороны – женщины научились уходить от тиранов, не терпят больше ничего, идут искать свой путь", – заявила Бородина.

Не остался без внимания и разрыв отношений рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. Ксения говорит, что здесь причиной может быть свекровь. Она подчеркнула, что этом может быть связано с ее национальностью.