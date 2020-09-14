Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатского края

Победу на выборах губернатора Камчатского края по итогам проверки 100% протоколов одержал Владимир Солодов, набравший 80,51% голосов. Об этом сообщила глава краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки набрал большинство голосов на выборах по итогам проверки всех протоколов. Официально результаты будут объявлены во вторник, 15 сентября, в 6:00 по московскому времени.

Солодов является выпускником "школы губернаторов" РАНХиГС. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов ранее заявил ТАСС, что лидирующие позиции врио губернаторов на выборах говорят о верной кадровой политике.