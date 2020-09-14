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1:34   14 Сентября 2020
Общество

Александр Дрозденко набирает более 83% голосов на выборах главы Ленобласти

Александр Дрозденко набирает более 83% голосов на выборах главы Ленобласти

Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам обработки 10,1% протоколов набирает 83,77% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Ранее председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский сообщил, что активность избирателей в первый день досрочного голосования на выборах губернатора отмечалась на уровне выше среднего.

На данный момент все избирательные участки закрыты. Ведется подсчет голосов, который, предположительно, закончится к двум часам ночи по московскому времени.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #дрозденко #единый день голосования

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