Власти Израиля ввели всеобщий карантин из-за второй волны коронавируса

Израиль вводит всеобщий карантин в стране на три недели. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире местного телевидения.

Председатель кабмина сообщил, что карантин начнет действовать с 19 сентября. Карантин возможно будет продлить вплоть до праздника Симхат Тора, который продлится с вечера 9 октября до вечера 10 октября, отметил Нетаньяху. Об этом пишет РИА Новости.

Ограничения включают в себя закрытие школ и университетов, ресторанов, кафе и офисов. По последним данным, в Израиле выявлено более 153 тыс случаев коронавирусной инфекции.