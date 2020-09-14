Малькевич заявил о недостоверности данных "Голоса" о выборах

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал о недостоверности так называемой "Карты нарушений" проекта "Голос". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что у проекта нет ни одного нарушения от надежных источников информации. По его словам, когда в СМИ и соцсетях стали "потешаться" над его комментарием, "Голос" "принял" меры.

Малькевич в своем telegram-канале отметил, что на 21.00 воскресенья по Москве фильтр "надежный источник" был убран с "Карты нарушений".

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представитель Общественной палаты РФ опроверг фейковую информацию, представленную на "Карте нарушений".