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23:52   13 Сентября 2020
Политика

Трамп пообещал казнить стрелявшего в полицейских в Калифорнии

Трамп пообещал казнить стрелявшего в полицейских в Калифорнии

Злоумышленника, который стрелял по двум полицейским в штате Калифорния в США, ждет смертная казнь. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Трамп заявил у себя на странице в Twitter, что если сотрудники правопорядка умрут, то суд над виновником будет быстрым и его ждет смертная казнь. Глава Белого дома считает, что это единственный способ пресечь нападения на служителей закона. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент попросил молиться за раненых полицейских, а также сделал ретвит сообщения об этой стрельбе в сообществе "Синие жизни имеют значение" (Blue lives matter), которое борется за права полицейских.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #полиция #трамп

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