Мисмари выразил солидарность с протестующими против коррупции ПНС Ливии

Требования мирных митингующих в Ливии к триполитанскому "правительству" являются справедливыми. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари на пресс-конференции.

Представитель ЛНА назвал коррупцию основной проблемой так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Он сообщил, что премьер-министр ПНС Файез Саррадж захватил деньги от добычи нефти и газа, чтобы тратить их впоследствии на содержание боевиков, а не на улучшение качества жизни ливийского народа.

Мисмари поддержал требования митингующих об улучшении условий жизни и выдворении наемников из страны. По его словам, гражданам следует быть осторожными при ночных демонстрациях, в которых могут произойти провокации со стороны боевиков и бандитов. Мисмари сообщил, что ливийцы должны объединиться против экстремистов вместе с международным сообществом. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.