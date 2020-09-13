Костин: "Единая Россия" быстро адаптировалась под технологии оппозиции

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак указал на минимальный КПД такой избирательной технологии, как так называемое "Умное голосование". Другие члены партии единогласно с ним согласились.

Турчак заметил, что от "УГ" по всей стране кандидатами стали порядка полутора тысяч человек. По его словам, мандаты из них всех в итоге получили единицы. Технология лишь навредила этим кандидатам, вместо того, чтобы их спасти.

"Люди голосуют сердцем и умом. Поэтому когда они видят статистику — кто работал, а кто нет, то делают свой выбор в соответствии с этим", — категорически заявил Турчак.

Андрей Исаев, первый заместитель председателя партии "Единая Россия" в Госдуме, предложил называть "УГ" командным, ибо слово "умное" предполагает "мыслительный процесс". По его словам, не стоит заниматься "эрозией русского языка". Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, уточнил, что "Единая Россия" крайне легко подстроилась под оппозиционные технологии. Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, заявил, что "умное голосование" даже не успело раскрыться, прежде чем начало стремительно себя изживать.